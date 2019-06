Porquê os juízes?

Foi ontem aprovada na Assembleia da República com os votos do PS, CDS, PCP e PEV uma alteração que permite aos juízes conselheiros terem um vencimento superior ao do primeiro-ministro. É inadmissível esta alteração e não consigo perceber a sua razão de ser. Porque carga de água é que os juízes devem estar fora do que era consensual até hoje e poderem, a partir de hoje, ter um ordenado superior ao do primeiro-ministro? Revolta-me a desigualdade que existe entre os vários servidores do Estado de nível superior. As carreiras são diferentes mas para elas só deveria contar o mérito e não os anos de serviço. Ao diferenciar os juízes, o governo criou uma base muito forte para um problema muito sério que poderá via a surgir futuramente. Porquê os juízes é a minha pergunta.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Quando o Estado é caloteiro

“Enriquecimento ilegítimo”. Foi assim que a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, considerou o atraso da Segurança Social no pagamento de pensões de desemprego, sobrevivência, velhice e subsídio de funeral. E, no entanto, terminou o prazo de pagamento do IMI. Quem está há meses sem receber subsídios como vai pagar a prestação do IMI? Esta receita municipal deveria ser suspensa quando o proprietário é credor do Estado. Neste caso, o caloteiro é o Estado.

“O Estado paga tarde, sem juros e ainda por cima, mercê do seu próprio atraso, tem um ganho injusto em sede de IRS”, considera Maria Lúcia Amaral. Tenho um familiar que está há mais de um ano sem receber o subsídio de funeral, pela morte do cônjuge.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Sigilo bancário, uma ova

Subscrevo inteiramente, aliás como quase sempre, o artigo de João Miguel Tavares no PÚBLICO de quinta-feira (confesso que é dos jornalistas que mais aprecio).

Bancário 35 anos e gerente durante 17 anos dum dos (então) maiores bancos nacionais, lembro-me bem que toda a banca possuía uma secção de informações em permanente actualização e que eram fornecidas não só aos clientes como aos outros bancos; mas note-se que, nesse tempo, a concorrência era amistosa, leal e colaborante.

Logo, se nessa altura se dava conta de quem pagava e sobretudo de quem não pagava sem receio da quebra do tal sigilo bancário e tendo em conta que alguns “calotes” que, quando aconteciam eram suportados pelas instituições credoras, porque razão o Banco de Portugal escamoteia a informação dos devedores, tendo em conta que somos nós, pobres contribuintes, que estamos a subsidiar mesmo que a contragosto a vida faustosa desses vampiros?

Ao menos dêem-nos o prazer de conhecermos os pobres multimilionários que vivem à nossa custa; ainda bem que graças à nossa comunicação social, muitos deles já são bem conhecidos e pena é que continuem a “pavonear-se” com o ar mais honesto deste mundo...

Manuel Gonçalves, Braga