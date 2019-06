Morreu activista angolano José Patrocínio

José Patrocínio, fundador da organização não-governamental OMUNGA de defesa dos direitos humanos e culturais em Angola morreu na madrugada deste sábado, no Hospital Geral de Benguela.

A notícia da sua morte é confirmada por vários amigos e membros da OMUNGA. O activista, de 57 anos, foi um dos representantes da sociedade civil convidados pelo Presidente João Lourenço para uma reunião no palácio presidencial em Dezembro de 2018.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agrónomo de formação, o líder desta organização cívica interveio em muitos casos de demolições em Angola. Em 2010 lançou um documentário com o título Não partam a minha Casa, recorda a Lusa.

A agência de notícias estatal angolana, ANGOP, também confirmou a morte de Patrocínio com uma fonte ligada à OMUNGA. O activista teria sido internado com “muitas dores”, mas não especificava as razões da morte.