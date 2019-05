Vila Foz Hotel & Spa: O mar com vista para o hotel

Ainda é possível imaginar a Foz de Ramalho Ortigão, quando este ia de chapéu de palha e de bibe, à tarde, apanhar conchinhas na costa, pela mão da sua avó, no tempo em que a Foz do Porto era “grave, simples, burguesa, recolhida e silenciosa como uma horta em pleno campo”. No princípio da estação, em Agosto, começavam a chegar os banhistas. Vinham as famílias do Douro em magotes, “arrepiadas, olhando para o mar com uma grande sensação de espanto, de pavor e de frio”. Os homens traziam os seus capotes bandados de veludo ou de baeta verde. As senhoras atavam na cabeça três lenços, e punham por cima uma manta. “Estamos bem mudados, ambos — velha amiga!”, exclama o escritor no livro As Praias de Portugal (1876).

