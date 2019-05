Estas crianças andam a viajar pelo mundo e contam-nos como é

A ideia é, inevitavelmente, dos pais. É aos pais que se deve a pulsão de viajar, de andar a trilhar os caminhos do mundo, por terra, ar e mar, com os filhos ao colo, às costas, pela mão. A idade dos miúdos é cada vez menos um impedimento para os pais seguirem viagem. Quando são bebés – são de colo, e precisam sobretudo de leite de mãe e do carinho dos pais. Quando estão em idade escolar não estão amarrados a nenhuma instituição ou geografia, porque há uma coisa chamada homeschooling e há Internet em quase todo o lado. Há famílias que vivem de rendimentos – que conseguem esticar se prolongarem estadias em países mais acessíveis; há famílias que vão trabalhando ao longo do caminho, em projectos de voluntariado e acções sociais.

Continuar a ler