Um barco eléctrico sueco de luxo com toque português

O design propositadamente minimalista e o preço assumidamente elevado fazem do Eelex um objecto de luxo ao alcance de poucos, mas se as previsões da X Shore se cumprirem, dentro de meia dúzia de anos a construtora sueca conta ter no mercado um outro modelo, que será “um barco do povo”, com valores bem mais acessíveis. Enquanto o futuro não chega, a Fugas foi a Palma de Maiorca para subir a bordo da embarcação que Konrad Bergström começou a projectar em 2012. Um pequeno percalço – “problemas técnicos” – impediu que durante algumas horas o Eelex navegasse no mar das Baleares, mas o chamariz da construtora sueca é sedutor para qualquer marinheiro: a X Shore promete “o poder do silêncio” de “velejar sem vento”.

Numa era em que “pensar verde” deixou de ser apenas uma moda, a necessidade de suprimir a libertação de gases poluentes pelos motores a combustão motivou a mudança de paradigma na mobilidade terrestre. A consciência ambiental levou a que hoje os automóveis eléctricos e híbridos sejam banais nas nossas estradas, mas no conservador mundo da náutica a evolução tarda em chegar. Por isso, apesar de os barcos eléctricos já não serem uma novidade absoluta, o surgimento de um novo projecto continua a ser notícia.

E o projecto de Konrad Bergström, após seis anos de desenvolvimento, tornou-se agora realidade. Com “uma grande paixão pelo mar”, o fundador da Zound Industries, a empresa de mais rápido crescimento da Suécia – vendeu mais de vinte milhões de auscultadores e auriculares em dez anos com as marcas Marshall e Urbanears –, diz, em conversa com a Fugas, que ao longo dos anos testemunhou como windsurfista e pescador “mudanças no mar e o desaparecimento dos peixes”. Por isso, como “todos viemos do oceano e devemos aprender a cuidar melhor dele”, o sueco acredita que com a X Shore pode ter “o dobro do divertimento”: “Um bom negócio, que permita ao mesmo tempo fazer algo de bem pelo planeta.”

Se o acerto no negócio de Konrad é algo que demorará a ser comprovado, na outra metade do “divertimento” a aposta na electricidade “faz todo o sentido na água”: “Se tiver um carro eléctrico, acima dos 50km/h ouve os pneus em contacto com a estrada. Num barco eléctrico, o único barulho é o da água a passar pela proa, algo extremamente relaxante. Por outro lado, num barco tradicional a motor podemos estar em locais mais maravilhosos, mas o fumo e o cheiro libertado pelo motor fazem-nos sentir doentes. Não deveria ser assim.”

Se a ausência de barulhos e cheiros incomodativos durante a navegação são um prazer e uma mais-valia inequívoca, o Eelex apresenta-se ainda como um barco “económico, durável e inteligentemente projectado”, mas os custos de produção colocam o produto da X Shore no restrito segmento de luxo. Konrad Bergström admite que esta “nova tecnologia é muito cara no início”, mas prevê que “quando a produção aumentar, o preço irá baixar”. “Os primeiros carros da Tesla custavam entre 120 e 140 mil dólares. Agora custam 35 a 40 mil. Tem tudo a ver com escala. A nossa ambição é que, com o tempo, o nosso barco seja um barco do povo. Não será com este modelo, mas nos próximos cinco anos vão surgir grandes novidades.”

O discurso de Konrad Bergström é reforçado por Abozar K., director comercial da X Shore. Com origens iranianas, este parisiense revela à Fugas que a ambição da construtora sueca é “vender dez barcos este ano, 45 no seguinte e dois mil nos próximos cinco anos”. “Quando começarmos a produzir dois mil, os custos vão baixar significativamente. Seremos capazes de vender o Eelex 6500 por menos de 100 mil euros”, afirma. Para já, no entanto, o barco de 6,5 metros da X Shore não pode ser comprado por menos de 240 mil euros.

Apesar do valor exorbitante, Abozar K. refere que o Eelex “vende-se a si próprio” por ser “um barco diferente para ser usado de forma diferente”, sendo “perfeito para servir como embarcação de apoio de um ‘super-iate’, ser usado num lago ou por instituições que trabalhem em locais protegidos que devem ser preservados”. “Não somos os únicos a fazer barcos eléctricos, mas os outros ainda os constroem de forma muito tradicional e não se colocam neste patamar elevado”, explica o francês, que sublinha uma vantagem do seu produto: “Encher um depósito numa embarcação a motor pode custar uns 400 euros. No Eelex esse custo será de 10 euros. Há também a poupança nos custos da manutenção dos motores, que no Eelex não é necessária.”

Construído para ser “flexível e funcional”, o barco sueco teve como fonte de inspiração a “poderosa e silenciosa” enguia eléctrica, bem visível na proa da embarcação, e no design “distinto, limpo e simples” que, segundo Konrad, permitirá “que a 500 metros de distância o barco se confunda com a natureza, mas seja imediatamente reconhecido como um X Shore”. Com a marca a garantir uma longevidade da bateria de “cinco mil recargas”, o Eelex será capaz de atingir a impressionante marca de 40 nós de velocidade máxima, mas a autonomia até 100 milhas náuticas (cerca de 186km) só será uma realidade com velocidades bem mais conservadoras.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com uma forte aposta na sustentabilidade dos materiais utilizados, algo que Konrad Bergström ainda quer melhorar no futuro, o Eelex tem ainda uma característica que o distingue de praticamente todos os outros barcos: a X Shore revestiu todo o convés da embarcação com cortiça made in Portugal, o que garante mais segurança – é um material que não arde – e durabilidade – a manutenção é muito mais fácil.

A Fugas viajou a convite da X Shore

Eelex 6500/8000 Comprimento: 6,5m/8m

Peso: 1800kg/2200kg

Profundidade: 0,6m/0,8m

Largura: 2,4m/2,6m

Carregamento: 8h a 360V ou 12h a 220V

Velocidade máxima: 40 nós

Autonomia: 100 milhas náuticas a 10 nós

www.xshore.com