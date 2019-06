Aveleda cresce para o Algarve com o projecto Villa Alvor

Imagine-se, caro leitor, investido do poder de decidir a expansão da Aveleda para além do seu território natural, a região dos Vinhos Verdes, e da Bairrada, onde em 1997 também colocou um pé, com a compra da Quinta da Aguieira (Águeda): pensaria no Douro? O Douro não conta, porque a nova geração da família Guedes que detém a empresa pensou no mesmo e, depois de ter começado por comprar o projecto Seis Quintas (Torre de Moncorvo) a uns investidores espanhóis falidos, adquiriu a famosa Quinta Vale Dona Maria a um primo, Cristiano van Zeller, ficando de imediato com uma marca já consagrada.

