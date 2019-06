Queixas nos transportes públicos sobem com passes mais baratos

O número de reclamações dos utentes dos transportes públicos de Lisboa e Porto duplicou desde que entrou em vigor o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) no passado mês de Abril. Apesar de muitos cidadãos sublinharem o facto de a redução de preços e a integração bilhética terem democratizado o acesso aos transportes públicos (o objectivo era desincentivar o uso do transporte individual), e aplaudirem a iniciativa, observa-se, em paralelo, o aumento de queixas de utentes, desagradados com a qualidade do serviço que lhes está a ser prestado.

