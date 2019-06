Mário Bolota vai chefiar o BIG, Carlos Rodrigues fica como chairman

O actual gestor do Banco BIG Mário Bolota é o nome indicado para ser o próximo presidente executivo (CEO), em substituição do fundador, Carlos Rodrigues, que se manterá, todavia, à frente do Conselho de Administração. A mudança de cadeiras era esperada. Isto, depois de em 2018 Carlos Rodrigues ter manifestado publicamente o desejo de deixar de ter cargos executivos.

Continuar a ler