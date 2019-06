Jorge Jesus é o novo treinador do Flamengo. “O que me convenceu foi a grandeza do Flamengo”

É oficial: o treinador português e o clube de futebol do Rio de Janeiro chegaram a acordo este sábado, numa reunião em Madrid entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e Jorge Jesus e o treinador português vai ser o treinador do clube do Rio de Janeiro durante um ano. O antigo treinador do benfica e do Sporting vai começar a treinar o Flamengo ainda este mês de Junho.

“O que me convenceu principalmente foi a grandeza do Flamengo. São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Portanto foi um dos motivos para eu aceitar, além de ganhar títulos. O Flamengo me dará uma possibilidade de ganhar a Taça dos Libertadores e o Mundial de clubes. Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objectivo maior que fez com que eu aceitasse este desafio”, declarou Jorge Jesus à saída do encontro com o presidente do Flamengo. Estas primeiras declarações como técnico do Flamengo estão publicadas no jornal brasileiro Globo Esportes.

O português acrescentou que sempre foi um “sonho treinar no Brasil e o Flamengo é um dos mais fortes”, acrescentando que aceitou este convite apesar de ter “várias propostas em cima da mesa”.

Jorge Jesus vai substituir Abel Braga no comando da equipa. O Flamengo será o 14º clube de Jorge Jesus.