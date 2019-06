O humor de Jürgen Klopp: “Até agora só bebi água”

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool

“Estou tão contente pelos rapazes, por toda esta gente e pela minha família... Eles sofrem por mim e merecem isto mais do que ninguém. Alguma vez viram uma equipa como esta, lutar sem combustível no depósito? E temos um guarda-redes que faz as coisas difíceis parecerem simples. É a melhor noite das nossas vidas profissionais”.

“Demorou um pouco, mas é importante para a nossa evolução. Este pequeno feito ajuda imenso, agora podemos prosseguir. Os proprietários (do clube) nunca nos pressionaram. Normalmente, 20 minutos depois de o jogo acabar estou meio embriagado, mas até agora só bebi água”.

Mohamed Salah, avançado

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Estamos todos felizes. Estou muito contente por ter disputado a segunda final seguida e por ter podido jogar 90 minutos [tinha sofrido uma lesão na final diante do Real Madrid, em 2018]. Todos deram o seu melhor, não houve grandes exibições individuais, toda a equipa esteve incrível. Sacrifiquei muito ao longo da carreira, sair de uma aldeia para ir para o Cairo e jogar a este nível é inacreditável para mim”.

Alexander-Arnold, lateral

“É difícil descrever. Pela época que fizemos, merecemos esta vitória mais do que qualquer outra equipa. Fizemos algo especial, dominámos o jogo. Não vamos olhar para trás e pensar que foi um jogo fraco, vamos ver-nos como campeões da Europa. Eu sou apenas um rapaz de Liverpool cujo sonho se tornou realidade”.