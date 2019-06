Um gigante que procura regressar aos tempos áureos, o Marselha pode orgulhar-se de ser recordista de participações no campeonato francês (69 épocas e 2474 partidas disputadas). Números sem par no futebol do “hexágono”, embora tenham reflexo em apenas nove títulos, atrás do Saint-Étienne, dez vezes campeão.

