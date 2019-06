Djokovic nos oitavos-de-final de Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial de ténis, qualificou-se neste sábado para os oitavos de final do torneio de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, ao vencer em três “sets” o italiano Salvatore Caruso.

Djokovic, primeiro cabeça de série, impôs-se na terceira ronda do torneio francês em terra batida a Caruso, 147.º classificado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3, 6-3 e 6-2, após duas horas e seis minutos de confronto.

O tenista sérvio, de 32 anos, campeão da prova parisiense em 2016, vai defrontar nos oitavos de final o vencedor do encontro de hoje entre o alemão Jan-Lennard Struff, 45.º do ranking, e o croata Borna Coric, número 15 do mundo.