Benfica vence derby e está na final da Taça de Portugal

O Benfica bateu neste sábado o Sporting, no segundo encontro da final four, e apurou-se para a final da Taça de Portugal de hóquei em patins. Em Oliveira de Azeméis, os “encarnados” deram a volta a um resultado inicial desfavorável e ganharam com algum conforto (7-3).

Entrou melhor o Sporting na partida, reagindo com dois golos a um maior controlo do rival nos cinco minutos iniciais. Ferran Font, de livre directo, inaugurou o marcador aos 6’ e bisou dois minutos mais tarde, deixando o Benfica sob enorme pressão.

Mas a reacção dos “encarnados” foi positiva, mesmo depois de Lucas Ordoñez ter falhado um livre directo. Carlos Nicolía, numa situação de power play, reduziu aos 10’, para, aos 13’, Vieirinha empatar a partida (2-2).

Motivado pela recuperação, o Benfica passou para a frente do marcador com golos de Jordi Adroher (livre directo) e de Lucas Ordoñez, após um excelente lance individual. Novamente de livre directo, Ferran Font chegou ao hat-trick, mas a resposta das “águias” não tardou: de bola parada, Nicolía bateu directo ao canto superior direito da baliza de Ângelo Girão e o intervalo chegou com um 5-3.

A equipa treinada por Alejandro Domínguez entrou mais especulativa no segundo tempo, aproveitando a vantagem, e ampliou mesmo o marcador com um remate de meia distância de Ordoñez, aos 6’. E quando o Sporting já arriscava um pouco mais, num contra-ataque o Benfica ganhou um penálti e Nicolía converteu, a menos de sete minutos do fim.

Até ao final, o Sporting ainda dispôs de um livre directo e de um penálti, mas Ferran Font e Raul Marín não conseguiram ultrapassar Pedro Henriques.

Depois do triunfo da Oliveirense por 4-2 sobre o Riba d'Ave, na primeira partida desta final four, a final de domingo (18h) coloca frente a frente a equipa de Oliveira de Azeméis, que vai discutir o troféu pela sétima vez no seu historial, e o Benfica, que chega à final pela 26.ª vez.