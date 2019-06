Morreu Roky Erickson, vocalista dos 13th Floor Elevators, aos 71 anos

O vocalista e guitarrista dos 13th Floor Elevators, Roky Erickson, morreu aos 71 anos.

A morte foi confirmada este sábado pelo seu irmão e representantes que o descreveram, em comunicado citado pelo Guardian, como um “ícone heróico do rock’n’roll moderno e um dos melhores amigos que a música já teve”.

A causa da morte não foi ainda revelada.

Bill Bentley, antigo vice-presidente da Warner Bros e criador de uma complicação de tributo a Roky Erickson, intitulada Where the Pyramid Meets the Eye (1990), afirmou à revista Variety que “ele vivia em tantos mundos que era impossível acompanhá-lo”.

Símbolo do rock psicadélico norte-americano, Roky Erickson editou três álbuns e inúmeros singles ​com os 13th Floor Elevators, banda originária de Austin, no Texas. Depois de ter sido diagnosticado com esquizofrenia, em 1968, Erickson abandonou a banda e foi encaminhado para um hospital psiquiátrico.

O músico fundou duas outras bandas, Roky Erickson and the Aliens e Roky Erickson and the Ressurrectionists, e colaborou, nos últimos anos, com conhecidos nomes do rock como Mogwai e Black Angels.

Em 2015, Roky Erickson voltou a juntar-se em palco aos 13th Floor Elevators para celebrar os 50 anos da banda.

No Twitter, a banda 13th Floor Elevators publicou um vídeo da última actuação de ​Roky Erickson, há pouco mais de uma semana.