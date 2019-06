Helder Moutinho canta “atrás dos cortinados” para o seu novo disco

Começou a gravar o seu novo disco ao ritmo de uma canção por mês, publicando-as em single, com vídeo e com uma banda desenhada a acompanhar. Este projecto de Helder Moutinho terminará com a edição de um novo álbum, o sexto da sua carreira, a editar no em 2020. Disco que se juntará aos cinco que já gravou em nome próprio: Sete Fados e Alguns Cantos (1999); Luz de Lisboa (2004); Que fado é este que trago? (2008); 1987 (2013); e O Manual do Coração (2016), muito bem recebido pela crítica. Seguiu-se-lhes o espectáculo Escrito no Destino, estreado no São Luiz e na casa da Música, a partir do qual Helder decidiu iniciar este processo de gravação gradual do novo disco.

Nunca parto inteiramente foi o single de estreia, revelado em Abril. Atrás dos meus cortinados é a segunda música, que agora surge à luz do dia e que Helder apresenta como “canção de amor amargo, enganador e fugidio, de um sabor antigo mas que soa novíssimo na sua voz e na voz das guitarras que o acompanham: Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), Miguel Silva (viola de fado) e Ciro Bertini (baixo acústico).”

Da autoria de João Monge (letra) e João Gil (música), Nunca Parto Inteiramente foi gravado no Lux Frágil, em Lisboa, com som, mistura e masterização de Tó Pinheiro da Silva e produção de Ana Sofia Carvalheda, captação de som de Eric Harizanos e assistência na captação de som de Francisco Pepe (todos da Antena 1, onde esta canção se deu a ouvir pela primeira vez).

Foto TOMÁS ROSA

Tal como na canção anterior e nas próximas, esta é acompanhada por uma prancha da BD criada por Tomás Rosa especificamente para este projecto, prancha essa que aqui se mostra pela primeira vez. A gravação do disco é uma co-produção da MWF – Music Without Frontiers com o Museu do Fado e tem o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores.

Atrás dos meus cortinados Poema de João Monge, com música de João Gil

Atrás dos meus cortinados

Estamos os dois condenados

Um ao outro a horas mortas

Se é a deus que isto se deve

Ele lá sabe o que escreve

Direito por linhas tortas

Falam de nós, eu bem sei

Deste amor fora da lei

Sem destino nem Altar

Somos a rosa colhida

No lado escuro da vida

Que só se dá ao Luar

Não te sintas obrigado

A prometer que a meu lado

Nunca mais te vais embora

Atrás dos meus cortinados

Estamos os dois obrigados

A ser imortais agora