Estado tentou comprar obra de Josefa de Óbidos mas não conseguiu

A Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) entrou na corrida mas ficou para trás no leilão de uma obra de Josefa de Óbidos que foi à praça este sábado em Bona, na Alemanha, com uma base de licitação de 25 mil euros. A informação foi dada ao PÚBLICO por fonte da DGPC, entidade encarregue de licitar em nome do Estado. Verba disponível não terá chegado para bater a concorrência.

Trata-se de uma pequena obra de temática religiosa, datada de 1667 e assinada pela célebre pintora do barroco português, que nasceu em Sevilha como Josefa de Ayala Figueira, filha do também pintor Baltazar Gomes Figueira, mas viveu e trabalhou sobretudo na região de Óbidos. É uma pintura sobre cobre do tamanho de uma folha A4 em que se vêem a Virgem Maria e o Menino Jesus junto a três mulheres e duas crianças, numa cena em que a artista imagina um momento de descanso na fuga da sagrada família para o Egipto.