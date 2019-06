Um grito pungente, para os que estão sem voz

Didier Eribon é investigador, sociólogo, filósofo, escritor, professor universitário. Interessa-se particularmente por duas formas de dominação: a exercida pelas elites, pelos proprietários, sobre as classes populares; e a exercida pelo patriarcado sobre as minorias sexuais e as mulheres. Publicou várias obras influentes sobre estes temas, como Réflexion sur la question Gay (Reflexões sobre a Questão Gay) e, em 2009, Regresso a Reims, um ensaio marcante que conta, a partir da sua própria adolescência num meio familiar operário, a maneira como a pobreza e a incultura se reproduzem em cada geração, um fenómeno, segundo ele, favorecido pela violência implícita das elites. Regresso a Reims que chega a Portugal numa edição da D. Quixote foi traduzido em muitos países e foi adaptado ao teatro.

