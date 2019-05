Santos Ferreira só soube dos contornos dos créditos a Vale de Lobo depois de “rebentar” a Operação Marquês

Carlos Santos Ferreira, que presidiu à Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2005 e 2007, disse esta sexta-feira que, apesar de ser o CEO do banco público, só depois de ter sido noticiada a Operação Marquês e de ter sido chamado a prestar declarações é que percebeu os contornos da concessão dos créditos que viabilizaram o empreendimento de Vale do Lobo, no Algarve.

Em causa estão cinco dos 12 empréstimos que o empreendimento Vale do Lobo obteve junto da CGD que superam os 216 milhões de euros e que o Ministério Público acredita que tiveram a intervenção, a troco de dinheiro, de José Sócrates, então primeiro-ministro, e de Armando Vara, que na altura ocupava o cargo de vogal no Conselho de Administração da CGD.

Segundo fonte ligada ao processo, Carlos Santos Ferreira, que é a terceira testemunha do antigo primeiro-ministro a ser ouvida na fase de instrução do processo da Operação Marquês, assumiu, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que não era comum, de facto, atribuir a um vogal o poder para negociar, por exemplo, a entrada da CGD no capital de Vale do Lobo.

Esta versão apresentada pelo antigo presidente do banco público, não difere muito do que já tinha dito, nomeadamente até aos deputados da comissão de inquérito à CGD, no inicio de Maio.

Quando prestou declarações no Parlamento, Santos Ferreira admitiu que a concessão de créditos neste negócio de Vale de Lobo que está sob investigação na Operação Marquês teve de facto “maus resultados”.

E também não soube explicar o motivo que levou a administração a dar poderes a Armando Vara para negociar a entrada da CGD no capital de Vale do Lobo.

O Ministério Público acusou Sócrates e Vara de um crime de corrupção por terem alegadamente recebido dinheiro (um milhão de euros cada um) para beneficiarem os donos do empreendimento Vale de Lobo, no Algarve.

Na acusação lê-se que “o arguido José Sócrates pretendia utilizar a sua proximidade ao arguido Vara para tomar conhecimento, por via do mesmo, de operações em curso na CGD, acordando com o mesmo o apoio do accionista Estado, quando necessário, para fazer prevalecer decisões, designadamente em sede de concessão de créditos”.

Já sobre a oposição do banco público, que tinha uma participação relevante na operadora PT, à OPA da Sonae, o ex-banqueiro também não andou longe do que já tinha dito, também, no Parlamento, e perante o Juiz Ivo Rosa voltou a mencionar a questão do baixo preço que era oferecido, negando assim a existência de pressões do Governo, nomeadamente de Sócrates enquanto primeiro-ministro.

A defesa do ex-governante tem ainda previsto que sejam ouvidos Fernando Serrasqueiro e Paulo Campos, dois antigos membros do governo de Sócrates.

Já foram ouvidos o antigo secretário de Estado, Carlos Costa Pina e o antigo ministro da Finanças, Teixeira dos Santos. Ambos os depoimentos foram no sentido de tirar responsabilidade de cima de Sócrates no que se refere, por exemplo, à nomeação de Vara.

José Sócrates é acusado de ter recebido 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimento a interesses do Grupo Espírito Santo, na concessão de financiamento por parte da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo (Algarve) e ao Grupo Lena.