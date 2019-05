Sindicato denuncia bloqueio de agenda médica, mas Hospital de Loures nega

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) denunciou nesta sexta-feira que o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, estava a ser “obrigado” a bloquear a agenda dos médicos durante 30 dias do ano para que, nesse período, se marcassem apenas primeiras consultas – por questões contratuais e financeiras, alega o sindicato. O hospital nega, dizendo que está a “cumprir escrupulosamente” o que foi acordado com o Estado e que até fazem mais consultas do que o que está previsto no contrato.

“Isto pode dificultar a marcação de consultas para doentes que já são seguidos e precisam de ser reavaliados com brevidade”, argumenta a sindicalista Tânia Russo, que pertence ao corpo gerente do SMZS. “São colocados os interesses financeiros à frente daquele que é o interesse dos doentes.” A agenda dos médicos deveria estar ligada unicamente a critérios clínicos e do próprio médico e nunca a questões administrativas ou económicas, defende a sindicalista, ao telefone com o PÚBLICO.

O conselho de administração do hospital rebate: “O Hospital Beatriz Ângelo tem entendido ser fundamental assegurar os melhores cuidados à população, realizando, por isso, todos os anos, um número de consultas muito superior (mais de dois milhões de euros em consultas acima do contratado, entre 2015 e 2018).” E, quando o número de primeiras consultas ou de consultas subsequentes é excedido, o hospital “referencia os seus doentes para hospitais centrais da área de Lisboa”, como o Hospital de Santa Maria.

O sindicato refere que, segundo o contrato, o hospital é obrigado a atribuir um terço do total das consultas anuais a primeiras consultas para não pagar multa — o PÚBLICO não conseguiu apurar o valor das coimas aplicada pelo Estado caso essa premissa não seja cumprida.

O SMZS diz também que, comparando com as consultas subsequentes, estas primeiras consultas “são mais bem remuneradas pelo Estado para a Sociedade Gestora do Hospital de Loures, pertencentes ao Grupo Luz Saúde”, mas o hospital refere que estas consultas “não constituem um acréscimo nos valores pagos” pelo Estado ao hospital. São “um encargo coberto exclusivamente pelo accionista privado”, defendem.

A sindicalista Tânia Russo explica que, se o número total de primeiras consultas for inferior ao contratualizado anualmente com o Ministério da Saúde, a agenda fica então bloqueada em 30 dias (cabendo a cada especialidade decidir se estes 30 dias são consecutivos ou divididos pelo calendário). Para o sindicato, esse impedimento põe em causa “a qualidade dos cuidados de saúde e a segurança dos utentes, uma vez que o intervalo entre consultas pode tornar-se excessivamente longo”, refere o sindicato em comunicado, pedindo a realização de uma auditoria pelas entidades competentes.

“E se o hospital cumpre esses requisitos contratuais, isso até pode ficar bonito em termos de números, mas o respeito pela necessidade dos utentes não é assegurado da melhor forma”, defende Tânia Russo. No comunicado do sindicato, é ainda referido que esta “regra do bloqueio” nas agendas médicas se aplica a todas as especialidades, mesmo aquelas que “previsivelmente cumpram o contratualizado, para que se possa colmatar ‘a falta’ de outros serviços”.

Já o conselho de administração do hospital diz que “não compreende as afirmações que lhe estão a ser apontadas” e que tem pedido à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), desde 2015, que os números de consultas estipuladas fossem aumentados.