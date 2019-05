Cuidadores informais: “Há muita gente que vai ficar de fora”

Todos enfatizam que é um importante passo em frente, mas todos sublinham que há ainda um longo caminho para percorrer. A criação de um Estatuto do Cuidador Informal - que resulta de um acordo entre o PS, o PCP e o BE e vai ainda ser votado como proposta comum no Parlamento - é recebida pelas associações que representam as pessoas que cuidam em casa de dependentes (idosos com demências ou crianças com deficiências, por exemplo) com optimismo mas com reservas.

Continuar a ler