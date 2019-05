Colisão frontal entre duas motas na Marginal faz dois mortos

Duas pessoas morreram durante a madrugada desta sexta-feira na sequência de uma colisão frontal entre duas motas na avenida Marginal, na localidade da Parede, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. Segundo a SIC Notícias, as vítimas mortais serão dois homens com 22 e 24 anos.

O alerta para o acidente foi dado de madrugada, às 1h02. O trânsito esteve condicionado nos dois sentidos durante algumas horas.

No local estiveram 15 veículos e 38 operacionais. Foram mobilizados os Bombeiros da Parede, a PSP, o INEM com duas viaturas médicas de emergência e ainda uma unidade de intervenção psicológica.