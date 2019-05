Kissinger, Portugal e a China

No livro Da China, Henry Kissinger oferece-nos um dos melhores exemplos para compreender o pensamento estratégico chinês. Comparando o jogo mais antigo do país, o wei qi, com o xadrez, escreve que o primeiro tem a ver com a campanha prolongada e uma sucessão de ganhos relativos, já o segundo consiste na vitória total. E acrescenta na parte mais significativa: “O wei qi ensina a arte do cerco estratégico. Enquanto o jogador de xadrez visa eliminar as peças do seu adversário numa série de recontros diretos, um jogador talentoso de wei qi move-se para espaços vazios do tabuleiro, mitigando gradualmente o potencial estratégico das peças do seu adversário. O xadrez produz determinação; o wei qi gera flexibilidade estratégica.”

