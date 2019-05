Governo pede desculpas a utentes dos transportes públicos

O Governo pediu esta sexta-feira desculpa aos utentes afectados pelas supressões nos transportes públicos urbanos e suburbanos, avançando que está a trabalhar num plano para recuperar a CP – Comboios de Portugal para níveis que o povo “legitimamente exige”.

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou que o “plano pretende, antes de mais, actuar sobre o curto prazo, isto é, travar a degradação de material circulante através do aumento da capacidade de resposta oficinal da empresa e do recrutamento de trabalhadores para o efeito”.

Falando no Parlamento, no âmbito de um debate de urgência sobre as supressões nos transportes públicos urbanos e suburbanos, requerido pelo BE, o governante endereçou um “pedido de desculpas às pessoas cujo dia-a-dia é afectado pelas supressões nos transportes” e centrou o seu discurso na CP, admitindo falhas nas linhas ferroviárias.

Pedro Nuno Santos afirmou que em algumas linhas as “reservas são insuficientes”, pelo que há “poucos comboios de substituição prontos a entrar quando há falhas”, assim como existe “material circulante envelhecido”, que “precisa de paragens maiores de manutenção e de reparação”.

“Os portugueses confiam nos transportes públicos no dia-a-dia para irem trabalhar, para levarem os seus filhos à escola, ou simplesmente para passear (...). Sabemos bem que é nossa obrigação servi-los com regularidade, pontualidade, qualidade e conforto. Sabemos bem que em alguns casos estamos em falta”, admitiu o ministro.

O governante avançou ainda que está a trabalhar “com o Ministério da Economia para planear novos investimentos que permitam recuperar capacidades industriais, tecnológicas e empresariais que o sector ferroviário já teve no passado” e que o Governo quer que volte “a ter no futuro”.

Costa fala sobre serviços públicos: “Não é aceitável"

As declarações de Pedro Nuno Santos surgem poucas horas depois de o primeiro-ministro afirmar que são necessárias respostas imediatas em serviços públicos que funcionam de forma “deficiente” e que “não é aceitável”, como transportes, saúde e emissão de cartões de cidadão e passaportes.

António Costa falou sobre estes problemas nos serviços do Estado com “funcionamento inaceitável” esta quinta-feira à noite, no discurso que proferiu perante a Comissão Política Nacional do PS, que se reuniu em Lisboa, e no qual também se referiu aos diplomas do Governo ou da bancada socialista que se encontram pendentes na Assembleia da República.

Falando sobre as prioridades até ao final da presente legislatura, o líder socialista e primeiro-ministro começou por advertir que “o trabalho não está acabado” e que há problemas urgentes a resolver.

“Fora do âmbito legislativo há um conjunto de responsabilidades que não podemos deixar de assumir como prioritárias, dando respostas a um conjunto de serviços cujo funcionamento deficiente não é aceitável. Temos de agir de forma a corrigir, seja nos transportes públicos, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja quanto à prestação de serviços básicos como a emissão de cartões de cidadão e passaportes”, salientou.

Em relação aos diplomas pendentes na Assembleia da República, o secretário-geral do PS destacou a importância das leis de bases da Saúde e da Habitação, mas também do Programa Nacional de Infra-estruturas “e ao conjunto da legislação laboral essencial para combater a precariedade”.

“Aponto ainda a legislação sobre o cadastro, porque é essencial para um bom avanço na reforma da floresta. É absolutamente essencial para podermos ter uma prevenção estrutural do risco de incêndio num contexto em que as alterações climáticas nos vão agravando os riscos naturais”, acrescentou.