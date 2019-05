Celeste Cardona garante que contratos com Berardo permitem à CGD recuperar dinheiro perdido

Celeste Cardona não tem dúvidas que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem todas as armas jurídicas na mão para poder vir a recuperar o dinheiro perdido em empréstimos como os concedidos a Joe Berardo. A ex-administradora do banco público, entre 2004 e 2008, garantiu esta tarde na comissão de inquérito à gestão da CGD que os contratos de crédito foram “blindados”.

“Era responsável por uma direcção de assuntos jurídicos que é dotada dos mais capazes juristas. Não tenho a menor dúvida, que estes como os outros [contratos] têm todos os mecanismos para recuperação de créditos que se mostrem incumpridos”, disse a responsável máxima dos assuntos jurídicos da CGD em reposta ao deputado do PCP, Duarte Alves, que perguntou se na opinião da antiga administradora havia a possibilidade de a Caixa reaver o valor que emprestou a Berardo.

Aos deputados, disse que o seu trabalho no banco público, nos anos em que lá esteve, foi o de garantir que o banco estava protegido: “A salvaguarda do interesse da Caixa, na área da minha especialidade, era garantir que os contratos estavam suficientemente blindados caso ocorresse alguma situação em que fosse preciso accionar os serviços jurídicos”, disse. O trabalho, continuou, era o de “salvaguardar que o património do devedor respondesse para além das garantias que eram exigidas. Foi o caso” de Berardo, garantiu. “Eu não conheço mercados, não conheço o sector, nem nunca pretendi, conheço direito apenas”, disse.

A antiga administradora, responsável pelos assuntos jurídicos, afirmou ainda em resposta ao deputado comunista que os créditos a Berardo “não mereceram da parte de nenhum membro do conselho alargado de crédito qualquer reserva ou voto desfavorável” uma vez que foi defendido pela direcção de crédito que Berardo “era uma personalidade com ganhos extraordinários e com grande sucesso na sua actividade empresarial, que era de um património” que cobria os valores pedidos.

Cardona está a ser ouvida na comissão parlamentar explicou que não tinha influência nas aprovações de crédito, uma vez que o seu trabalho era outro, mas que está “solidária” com as decisões tomadas.