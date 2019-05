UE: unir, cooperar e pacificar

Desde os primórdios do projecto europeu até aos nossos dias, entre erros e contradições, tem proporcionado prosperidade no Velho Continente. Porém, é preocupante e desolador, o alheamento dos Estados-membros face aos desafios globais. Circunstâncias que não dignificam a UE defensora dos Direitos Humanos e mediadora de conflitos à escala planetária. Como tal, a situação alerta para a necessidade de alocar estratégias de coesão e cooperação para enfrentar os impactos ambientais e as desigualdades sociais. E apesar das preocupações dos políticos sobre a realidade dos factos, os valores morais e éticos inerentes ao seu desempenho contribuíram para protelar e na perspectiva de muitos agravar os problemas. Circunstâncias que reflectem onde estamos mergulhados bem como o resultado das eleições europeias que deprimem a democracia e a União Europeia. Por isso, é tempo de agir para reverter as situações discriminatórias, preservar a qualidade ambiental, o equilíbrio ecológico e valorizar a inclusão, porque a escassez do tempo aponta para que doravante não existam atitudes erróneas e desumanas. Um contexto inequívoco, e, se é daí que surgem os problemas é aí que está a solução.

Manuel Vargas, Aljustrel

As eleições e os jovens

O PÚBLICO, no dia das eleições europeias, dedicou as suas primeiras páginas ao acontecimento. No verso da primeira página e parte da segunda, a jornalista Natália Faria (NF) elaborou um trabalho jornalístico que intitulou “Os jovens não votam e não é estupidez”. No desenvolvimento do texto, NF, a dado passo, questionou se os mais de 100.000 jovens chegados aos 18 anos iriam votar pela primeira vez. Ou não. NF escreveu mesmo: “matraqueados com a ideia de que não terão emprego, nem reforma, estão preocupados com a ideia de sobrevivência e desenganados em relação aos partidos”. Ora, o âmago da questão é, de facto, o emprego e as reformas. Como se sabe um considerável número de jovens não encontra, nos dias que correm, emprego e estabilidade profissional e, a cada passo, nos media ouvem (e lêem – aqueles que, minimamente, ainda lêem notícias) que a população está a envelhecer sem a contrapartida de um crescimento razoável da taxa de natalidade. A vida está difícil e agitada e os jovens não se casam, nem têm filhos. Muitos juntam-se, para, num curto espaço de tempo, se separarem. Dificuldades na obtenção de habitação própria ou arrendada (os preços têm disparado) dificuldades de estabilidade sócio-profissional e a descrença num futuro melhor fazem com que os jovens não acreditem nos partidos, nos políticos e nas suas promessas mirabolantes. Por isso não votam e muitos aturdem-se num hedonismo desenfreado que conduz à perdição. De notar, porém, que um considerável número de jovens se “abriga ” à sombra das juventudes partidárias e, principalmente, dos partidos da área do poder e, mercê de “cunhas e conhecimentos” e outros expedientes, lá vão entrando no “sistema” descobrindo na política uma boa forma de ganhar a vida. Espertalhaços, estes últimos.

António Cândido Miguéis, Vila Real