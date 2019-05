Steve Bannon já não vai abrir a sua universidade de populismo na Cartuxa de Trisulti

Steve Bannon, o ex-estratega da Casa Branca de Donald Trump e que agora se esforça por fomentar um movimento de extrema-direita que tenha sucesso eleitoral a nível europeu, já não poderá abrir uma academia de populismo na Cartuxa de Trisulti, mosteiro beneditino na vila de Collepardo — a cerca 100 quilómetros de Roma. O ministro italiano dos Bens e Actividades Culturais, Alberto Bonisoli, deliberou que a concessão do uso do mosteiro consagrado em 1211 seja travado, por se ter constatado que houve irregularidades no processo.

Após interpelações parlamentares, abaixo-assinados de cidadãos e manifestações, o processo de concessão da cartuxa à associação Dignitatis Humanae Institute – na prática, o “braço italiano” de Steve Bannon, e do muito conservador cardeal norte-americano Raymond Leo Burke, que se tem destacado como oposição católica integrista ao Papa Francisco.

O Ministério anuncia, em comunicado, ter iniciado os procedimentos para revogar a concessão da gestão do mosteiro pela associação, por terem sido descobertas inúmeras irregularidades. O projecto da universidade do populismo de Bannon sofre, assim, um revés.

Entre outros problemas, descobriu-se que a associação não tinha feito o reconhecimento da personalidade jurídica, nem tinha provas de experiência na valorização do património cultural, relata o La Repubblica.

A associação Dignitatis Humanae Institute tinha garantido a concessão do mosteiro, que é monumento nacional desde 1879, num concurso público lançado em 2016, com o qual o Estado italiano abriu alguns monumentos à gestão privada, tentando garantir a sua sobrevivência, explica o jornal La Stampa.