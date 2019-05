EUA impõem taxas alfandegárias ao México para travar imigrantes ilegais. Presidente mexicano apela ao diálogo

Os Estados Unidos vão impor, a partir de 10 de Junho, “taxas alfandegárias de 5% sobre todos os bens provenientes do México”, enquanto os imigrantes ilegais continuarem a atravessar a fronteira, anunciou o Presidente norte-americano. “As taxas alfandegárias vão aumentar gradualmente até que o problema da imigração ilegal registe melhorias, altura em que as taxas serão eliminadas”, explicou, na quinta-feira, Donald Trump.

Numa declaração divulgada pela Casa Branca, o Presidente norte-americano definiu um calendário para o aumento gradual das taxas alfandegárias, caso o fluxo de migrantes ilegais, a partir do México, não pare. “Se a crise [na fronteira] continuar, as taxas aumentarão 10% em 1 de Julho de 2019. Da mesma maneira, se o México não actuar para reduzir drasticamente ou eliminar o número de estrangeiros ilegais que atravessam o seu território em direcção aos Estados Unidos, as taxas alfandegárias sofrerão um novo aumento de 15% em 1 de Agosto de 2019, de 20% em 1 de Setembro de 2019 e de 25% em 1 de Outubro de 2019”, indicou.

O Presidente norte-americano acrescentou que os agravamentos serão mantidos nos 25% “a menos e até que o México trave substancialmente o fluxo ilegal de estrangeiros que chegam [aos Estados Unidos] através do seu território”. Donald Trump assinalou que se a crise dos migrantes “for aliviada”, através de medidas efectivas por parte das autoridades mexicanas, as taxas alfandegárias serão eliminadas.

“Isto é desastroso, esta ameaça posta em prática seria muito grave (...) Se isto acontecer, devemos reagir energicamente”, declarou à imprensa o subsecretário para a América do Norte mexicano, Jesus Seade, a propósito do anúncio do presidente norte-americano.

Sobre a possibilidade de aplicar reciprocamente taxas alfandegárias idênticas, o responsável mexicano considerou que essa seria “uma reacção intuitiva”. “Tomar uma atitude semelhante é normal, uma medida espelho, mas trata-se de algo tão importante que me espanta porque estamos a falar de uma guerra comercial. Aquilo que queremos é diálogo intenso e esperamos que não se aplique uma medida destas”, sublinhou Jesus Seade.

Presidente do México também apela ao diálogo

O Presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, enviou nesta sexta-feira uma carta ao homólogo norte-americano, onde apela ao diálogo sobre imigração, depois de Donald Trump ter anunciado a imposição de taxas alfandegárias contra o México.

“Não quero a confrontação (...) proponho que aprofundemos o diálogo, na procura de alternativas para o problema da imigração”, escreveu o chefe de Estado mexicano. Lopez Obrador disse também que uma delegação mexicana se desloca nesta sexta-feira a Washington.