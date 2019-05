Coreia do Norte executou chefe da equipa negocial com os EUA, diz jornal sul-coreano

O regime norte-coreano executou o responsável pelas negociações com os EUA, como punição pelo fracasso da segunda cimeira entre os líderes norte-americano, Donald Trump, e norte-coreano, Kim Jong-un, segundo um jornal sul-coreano.

O diário Chosun Ilbo cita uma fonte anónima que revelou que Kim Hyok-chol foi fuzilado por ter “traído o líder supremo”, ao regressar dos Estados Unidos depois da cimeira realizada a 27 de Fevereiro.

“Kim Hyok-chol foi executado em Março no aeroporto de Mirim com quatro altos responsáveis do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na sequência de um inquérito”, garantiu o jornal.

O diário não avança o nome das outras pessoas que terão sido executadas. As informações reveladas pelo Chosun Ilbo não foram confirmadas pela Reuters e o Governo sul-coreano rejeitou emitir comentários antes de haver uma verificação. No passado, fontes dos serviços secretos sul-coreanos revelaram execuções de dirigentes do regime norte-coreano que se revelaram falsas.

A Reuters cita uma fonte diplomática que diz haver indícios de que Kim Hyok-chol e outros responsáveis tenham sido punidos pelo desfecho da cimeira, através do envio para campos de “reeducação”, mas não confirma as execuções.

Tradutora punida

O diário indicou ainda que a intérprete de Kim, Shin Hye-hong, foi enviada para um campo de trabalho forçado, devido a um erro cometido durante a cimeira.

Aparentemente, a intérprete não traduziu a nova proposta de Kim Jong-un, quando Donald Trump declarou que “não havia acordo” e deixou a mesa das negociações, de acordo com o Chosun Ilbo, que citou uma fonte diplomática.

Trump e Kim encurtaram a cimeira de Hanói, concluída sem qualquer acordo e sem uma declaração comum, devido à impossibilidade de um entendimento em relação ao desmantelamento dos programas nucleares de Pyongyang em troca de um levantamento das sanções económicas impostas ao país asiático.

Desde então, o Norte realizou já dois testes de mísseis de curto alcance.

Kim Yong-chol, alto responsável do partido único no poder e homólogo norte-coreano do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, nas negociações sobre a questão nuclear, foi também enviado para um campo de trabalho forçado, acrescentou o mesmo jornal.

Em Abril, uma comissão parlamentar sul-coreana afirmou que Kim Yong-chol tinha sido sancionado pela gestão da cimeira de Hanói, apesar de ter sido recentemente nomeado para a Comissão de Assuntos de Estado, o primeiro órgão do Estado norte-coreano, presidida pelo líder do regime.

As notícias sobre esta alegada purga foram publicadas depois de o Rodong Sinmun, órgão oficial do partido no poder na Coreia do Norte, ter advertido na quinta-feira que os responsáveis que cometam actos hostis ao partido ou anti-revolucionários seriam confrontados com o “julgamento severo da revolução”.