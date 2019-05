Zapatero: “Sánchez e Costa terão um peso fundamental na UE nos próximos tempos”

Foi presidente do Governo de Espanha entre 2004 e 2011 e, por isso, um dos protagonistas da corrente socialista europeia que perdeu poder e influência com a crise financeira. No papel de antigo responsável político e de membro do Clube de Madrid, esteve na edição deste ano das Conferências do Estoril, para debater com Durão Barroso as “Lições do Passado”. Em entrevista ao PÚBLICO, José Luis Rodríguez Zapatero​ elogiou o “prestígio internacional” de António Costa, apresentou uma tese optimista para a fragmentação política espanhola e criticou a falta de conhecimento dos Estados Unidos sobre a Venezuela, país onde exerceu durante quatro anos o papel de mediador entre chavistas e opositores.

