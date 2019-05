“Trump é o ponto de viragem para um novo mundo pós-americano”

Autor de duas obras fundamentais – The Futuro of Freedom – iliberal democracy at home and abroad (2003) e The Post-American World – the rise of the rest (2008) –, Fareed Zakaria é colunista do Washington Post e autor do célebre programa GPS da CNN. Veio a Lisboa participar na décima edição das Conferências do Estoril para falar do mundo em acelerada desordem. Nesta entrevista fala da crise das democracias liberais na Europa e nos EUA, do tempo de Donald Trump, do que ele significar e da enorme resistência da democracia americana – a mais velha democracia constitucional do mundo. E fala também do mundo que está a emergir da velha ordem liberal, que já não é aquele que os Estados Unidos criaram.

