Dia 25 de Junho vai ser o #BourdainDay

Éric Rippert e José Andrés, dois célebres chefs, anunciaram que o dia 25 de Junho vai ser o “Bourdain Day”. O objectivo é que o dia sirva para homenagear o cozinheiro norte-americano, Anthony Bourdain, que morreu em Junho do ano passado.

O anúncio foi feito por ambos num vídeo publicado na rede social Twitter. Ripert começa por dizer que Junho “é um mês muito importante”, acrescentando o convite para que no dia 25 “todos celebrem o aniversário do adorado amigo Anthony Bourdain”.

Ripert e Andrés encorajaram os fãs e amigos de Bourdain a publicarem as memórias favoritas do chef e a celebrarem o seu legado, utilizando para isso a tag #BourdainDay.

Anthony Bourdain morreu no dia 8 de Junho de 2018, em França, onde estava a gravar um episódio para a série Parts Unknouwn. Foi Ripert quem o encontrou inconsciente no quarto do hotel. Bourdain ganhou fama e tornou-se uma das figuras mais conhecidas da gastronomia pela abordagem descontraída nos seus programas, onde dava verdadeiras lições de gastronomia e da cultura onde esta se inseria.

Texto editado por Luís J. Santos