No Dia da Criança, ofereça-lhe um festival

VILA REAL

MAPI - Mostra de Artes para a Infância

De 31 de Maio a 8 de Junho

O Dia Mundial da Criança põe no MAPI o chef-malabarista Paprika, a Companhia Bipolar e seu concerto “para melómanos inexperientes e anedónicos musicais” e uma divertida Donna Quixota. Mas há mais para ver nesta quarta edição do festival, cortesia de espectáculos que cruzam teatro, marionetas, música, dança e ilusionismo, de grupos portugueses e espanhóis. Tudo sem precisar de mexer na carteira.

MAIA

Fazer a Festa - Festival Internacional de Teatro

De 28 de Maio a 3 de Junho

Também aqui são artistas ibéricos a assegurar a animação. Evaristo & Cía, da companhia Txo Titelles, percorre a Quinta da Caverneira na sua mota reciclada, a surpreender os transeuntes, enquanto o clown Oriolo Boixader faz uma viagem guiada (pelo riso e pela trapalhada) à história e ao mundo das belas-artes. São apenas alguns entre os muitos momentos daquela que já é a 38.ª edição do festival de teatro.

MAPI - Mostra de Artes para a Infância DR Fazer a Festa Fotogaleria DR

PORTO

Serralves em Festa

De 31 de Maio a 2 de Junho

É a grande festa do Museu de Serralves, da cultura contemporânea e das famílias. Ao longo de 50 horas em regime non-stop, sucedem-se espectáculos, intervenções e actividades que cruzam áreas artísticas, públicos e idades, sem cobrar entrada. A 1 de Junho, é possível descobrir Os Segredos e Lendas de Serralves numa visita orientada, embarcar no PolderCoaster ("o elo perdido entre o teatro de rua e os parques de diversão"), ouvir contos no Bosque das Faias, espreitar para uma das caixas que contam A Estranha Viagem do Sr. Tonet e muito mais. Vá à descoberta ou prepare o roteiro aqui.

Foto Serralves em Festa DR

TORRES VEDRAS

Oesteinfantil

De 28 de Maio a 1 de Junho

"É tudo a brincar, mas tem tudo o que o mundo tem”. É este o lema da festa onde a ideia é brincar aos crescidos, seja num cabeleireiro, num restaurante, num banco, num hospital ou numa ida à discoteca. O faz-de-conta passa também por dezenas de oficinas lúdico-pedagógicas. A iniciativa, que já vai na 30.ª edição, é oferecida e planeada pela autarquia.

CORUCHE

Ficor - Feira Internacional da Cortiça

De 30 de Maio a 2 de Junho

O que é que a cortiça tem a ver com os miúdos? A data. O Dia Mundial da Criança coincide com o Dia Nacional do Sobreiro e da Cortiça. Nesta feira, será lançada a campanha de promoção de reciclagem Rolhas por Um Sobreiro, em parceria com a Quercus. Isto, enquanto os insufláveis, os trampolins, as pinturas faciais e os ateliês infantis aguardam visita ao longo de todo o fim-de-semana. E os “acompanhantes” podem sempre dar um salto a show cookings, workshops e provas de vinhos. A entrada é livre e a programação pode ser consultada aqui.

Foto "Lúmen" no Festival Imaginário DR

SINTRA

Festival Imaginário

De 31 de Maio a 2 de Junho

Artes, família, natureza. É nestes eixos que se move o novo festival imaginado pela Byfurcação - Associação Cultural em parceria com a Câmara Municipal de Sintra. O dia da criança começa por chamar as famílias à actividade Já Imaginaste Uma Floresta em Sintra no Tempo dos Dinossauros? e prossegue com babyoga, uma caça ao tesouro, uma oficina de tintas naturais, uma peça sobre Dom Quixote, sessões de contos, um concerto da Farra Fanfarra e exibição de curtas-metragens, entre muitas outras iniciativas. O bilhete custa 5€ para as crianças e 10€ para os adultos (excepto na sexta-feira, em que a entrada é gratuita).

LISBOA

Wildy Fest

Dia 1 de Junho

É o único estreante nesta lista. Surge com esta declaração de princípios: “O rock ‘n'roll dos miúdos é festa, é alegria, é cantar até perder a voz e dançar até que as pernas não aguentem mais”. E esta é “a oportunidade de gravar na memória momentos únicos como o primeiro festival em família.” Mais: o Wildy “nasce da vontade de dar às crianças e às famílias urbanas um espaço de entretenimento, de valores e de proximidade com a natureza”, em pleno pulmão da capital, Monsanto. Um bilhete de 20€ ou um pack-família de 60€ para quatro (até aos três anos, a entrada é gratuita), dá direito a música, teatro, dança (em battle ou a pares de pais e filhos), workshops, pinturas, jogos, uma casa na árvore, um barco de piratas, etc. Mais informações aqui.

Foto Wildy Fest DR

ALMADA, BARREIRO, LOURES, MOITA, MONTEMOR-O-NOVO, SEIXAL E SESIMBRA

Sementes - Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público

De 17 de Maio a 2 de Junho

São sete os concelhos por onde passa a 24.ª edição da mostra que leva à rua espectáculos direccionados ao público infantil. Além de peças de teatro, num total de mais de 60 sessões de mais de 20 grupos, o programa inclui oficinas, instalações, jogos e exposições. Marcam presença artistas de vários pontos do país, mas também de Espanha, Itália, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Roménia, Rússia e Argentina. Saiba aqui onde vão estar.

Foto Encontro Internacional de Marionetas de Montemor-o-Novo, "5 FÁBULAS PARA NÃO ADORMECER" DR

MONTEMOR-O-NOVO

Encontro Internacional de Marionetas de Montemor-o-Novo

De 22 de Maio a 2 de Junho

A Menina Que Rega a Alfavaca e o Príncipe Perguntador e Entremundos (ambos gratuitos) são espectáculos para ver no sábado no festival manipulado pela Alma d'Arame, que nesta 12.ª edição propõe um total de 12 peças entregues a companhias de cinco países. Conversas, música, cinema e oficinas completam o alinhamento.

PORTIMÃO

Silent Party

Dia 1 de Junho

Silêncio, que se vai dançar pela noite dentro – em família, sem incomodar a vizinhança e sem pagar. Entre as 18h30 e a meia-noite, a ordem é para pôr os auscultadores (fornecidos à entrada no recinto, montado na Praça da República) e escolher um dos dois DJ de serviço. Uma luz verde ou vermelha acende-se para que os outros saibam o que se está a ouvir. E siga a festa, que até grupos de dança locais vão ajudando nas coreografias. Saiba mais aqui.

