Taxa de inflação terá abrandado em Maio para 0,5%

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC), vulgo inflação, terá sido 0,5% em Maio (abaixo dos 0,8% em Abril), revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a estimativa rápida do INE, a variação homóloga estimada do indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) situou-se em 0,6% (0,8% no mês anterior).

Para a descida contribuiu a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos, que terá diminuído de 1,1% em Abril para 0,1% em Maio.

A variação mensal do IPC terá sido 0,1% (em Abril, o valor apurado foi 0,6% e em Maio de 2018 tinha sido 0,4%), estimando-se uma variação média nos últimos doze meses de 1,0%, valor idêntico ao registado no mês anterior.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 0,4% (o valor observado em Abril foi 0,9%).

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de Maio serão publicados no próximo dia 14 de Junho.