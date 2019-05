Ott Tänak conclui primeiro dia na liderança

O piloto estónio Ott Tänak (Toyota) terminou esta sexta-feira na liderança da prova o primeiro dia do Rali de Portugal, sétima jornada do Campeonato do Mundo, com 17,3 segundos de vantagem sobre o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota).

Tänak fez uma manhã ao ataque, aproveitando, também, os problemas de pressão de combustível sofridos pelos Hyundai do espanhol Dani Sordo, que liderou nas duas primeiras especiais, e do francês Sébastien Loeb. O irlandês Kris Meeke (Toyota) foi terceiro, a 22,8 segundos do líder.

Nos WRC2, o norueguês Ole Veiby (Volkswagen) chega a Matosinhos na frente, como nono da geral, deixando o checo Jan Kopecky (Skoda) a 4,1 segundos.

Este sábado disputa-se o segundo dia da prova, com 160,7 quilómetros, divididos por seis troços cronometrados.