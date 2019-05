Miguel Oliveira em último nos treinos livres de MotoGP em Itália

O português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, obteve nesta sexra-feira o pior registo nos treinos livres entre os 23 pilotos de MotoGP que disputam o Grande Prémio de Itália, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

Miguel Oliveira, 18.º classificado do campeonato, com oito pontos, em igualdade com o piloto espanhol Joan Mir, obteve o seu melhor registo durante a segunda sessão de treinos no circuito de Mugello, a 30 quilómetros de Florença, com o tempo de 1m48,914s, uma marca significativamente melhor do que o registo da manhã (1m49,870s).

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi o piloto mais rápido, com 1m46,732s, seguido do francês Fabio Quartararo (Yamaha), com 1m46,778s, e do compatriota Danilo Petrucci (Ducati), com 1m46,863s, segundo e terceiro mais velozes, respectivamente .

O líder do Mundial, o espanhol Marc Márquez (Repsol), terminou com o sexto melhor tempo da sessão desta sexta-feira, com 1m47,62s.

No sábado, realizam-se mais duas sessões de treinos livres da categoria rainha, nas quais Miguel Oliveira vai tentar melhorar o seu desempenho, seguidas da qualificação, enquanto a corrida está agendada para as 14h de domingo.