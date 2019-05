João Pedro Sousa assume comando técnico do Famalicão

O novo treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, apontou esta sexta-feira como objectivo para o regresso do clube à I Liga a consolidação no escalão principal do futebol português, prometendo construir uma equipa competitiva.

João Pedro Sousa, de 47 anos, que desempenhava a função de treinador-adjunto de Marco Silva, no Everton, assinou contrato com o Famalicão válido por duas épocas.

“O objectivo é consolidar o clube na I liga. Mas eu não ponho limites. Vamos criar uma equipa competitiva, uma equipa com um ADN positivo, preparada para lutar pela vitória em todos os jogos”, disse o treinador, na cerimónia de apresentação.

Este é o primeiro clube que João Pedro Sousa orienta como treinador principal, num regresso a Portugal e ao Famalicão, depois de ter passado pelo emblema famalicense na época 2009/10, como adjunto do treinador Alberto Silva.

Confrontado com o facto de enfrentar o primeiro desafio como técnico principal e logo num emblema que regressou agora ao principal escalão do futebol português, João Pedro Silva lembrou outros treinadores que tiveram sucesso em circunstâncias idênticas.

“São situações que já aconteceram no passado com treinadores como José Mourinho, André Villas-Boas, ou, mais recentemente, Bruno Laje. Sinto que estou preparado para um desafio com esta exigência”, apontou.

O arranque da pré-temporada do clube de Vila Nova de Famalicão está marcado para 1 de Julho, com os habituais exames médicos. Integrarão a equipa técnica Hugo Vicente (adjunto), Manuel Santos (preparador físico), Paulo Sampaio Rifa (analista), Carlos Pacheco ("sport science") e Pedro Espinha (treinador de guarda-redes).