Futebol, o filme

O relato de golo mais famoso da história do cinema português começa no sofá e acaba com um pontapé na mesa. António Silva, o “Leão da Estrela”, circula a bola na sala de jantar e passa-a de si próprio para si próprio assumindo a pele de cada um dos “Cinco Violinos” até, como Peyroteo, ficar completamente isolado em frente à mesa. A jogada acaba em golo, claro.

Não haverá filme de futebol mais famoso em Portugal que “O Leão da Estrela” - também não há muitos. E o cinema mundial também não tem ido muito pelo futebol, pelo menos no que diz respeito à ficção. Mas documentários há muitos e bons, e é uma amostra dessa produção que vamos ver na segunda edição do Offside, um festival empenhado em mostrar que o cinema nem sempre está fora-de-jogo no que diz respeito ao futebol.

É por aqui que vamos no episódio XLI do podcast Planisférico e temos o nosso primeiro convidado de sempre, o Aires Gouveia, da organização do Offside, que veio conversar connosco com uma t-shirt de Diego Armando Maradona. Carlos Keizer, Kenny Dalglish, os superjudeus do Ajax, a Chapecoense são algumas histórias de futebol que vão à tela nos próximos dias com o Offside, mas há muito futebol neste mundo que merecia um filme.

