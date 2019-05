Benfica elimina FC Porto e está na final do campeonato

O Benfica vai juntar-se à Oliveirense na final do campeonato nacional de basquetebol. No terceiro encontro com o FC Porto, nas meias-finais do play-off, os “encarnados” voltaram a levar a melhor, impondo-se por 68-77 no pavilhão Dragão Caixa e fechando a eliminatória com um concludente 3-0.

Num primeiro período de grande equilíbrio, prevaleceu a acção defensiva de ambas as equipas, capazes de travarem muitas das penetrações para o cesto. Com Micah Downs a ser o mais esclarecido do ponto de vista ofensivo do lado do Benfica e Brad Tinsley a destacar-se pelo FC Porto, a buzina soou com 17-16 para os anfitriões.

O marcador manteve-se nivelado no segundo tempo, mas com ligeiro ascendente dos “encarnados”, que passaram a conseguir lançamentos abertos com maior facilidade e a acertar de trás da linha dos três pontos (20-22). E foi com 37-38 que se chegou ao intervalo.

O ligeiríssimo ascendente do Benfica prosseguiu no terceiro período (17-18) e alargou-se um pouco no derradeiro parcial. A menos de três minutos do fim, o FC Porto recuperou de uma desvantagem de seis pontos, com Pedro Pinto a assumir o jogo, mas os lisboetas mantiveram o critério no ataque e foram dominando debaixo da tabela, ampliando para sete pontos a vantagem a 50 segundos do fim, até ao 68-77 final.

Depois dos triunfos por 89-82 e 84-61 nos dois primeiros jogos da eliminatória, no pavilhão da Luz, o Benfica confirmou a passagem à final logo na primeira tentativa e vai defrontar a Oliveirense, num duelo pelo título nacional, que arranca no dia 8 de Junho.