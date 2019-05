Amaro Antunes lutou pela vitória, mas ficou-se pelo pódio

Jhoan Esteban Chaves (Michelton) venceu a etapa 19 da Volta a Itália, nesta sexta-feira. Foi a quinta etapa consecutiva com o vencedor a sair da fuga do dia, sendo que, desta feita, o português Amaro Antunes (CCC) esteve na luta pela vitória e cortou a meta no terceiro lugar - a melhor classificação do ciclista num Giro -, o que lhe permitiu consolidar a posição no top-50.

Nesta sexta-feira, a tirada foi relativamente calma, mas com chegada em alto, nos últimos quilómetros. A fuga do dia, de dez elementos, ganhou, facilmente, quase nove minutos de vantagem, percebendo-se que sairia dali o vencedor.

A etapa acabou por ser discutida entre cinco ciclistas, um deles Amaro Antunes, sendo que nenhum dos fugitivos teve pernas para o colombiano Chavez, que voltou aos grandes triunfos no World Tour, depois de um período de afastamento, por lesão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais atrás, no pelotão, previa-se discussão entre os principais favoritos, mas o cenário não passou de uma expectativa.

O primeiro ataque foi de Miguel Ángel López (Astana), sendo que o atraso do colombiano na classificação levou os principais rivais a deixarem-no seguir isolado.

Entre os favoritos, Roglic ainda atacou, mas ninguém cedeu ao ataque do esloveno, ficando todas as decisões marcadas para este sábado, a última oportunidade para fazer diferenças em terreno montanhoso, antes do contra-relógio final de domingo.