Throes + The Shine, banda no mundo

E, de repente, o mundo estava todo naquela casa rodeada de campo a toda a volta. Durante alguns meses, naquela vivenda em Palmela, as paredes abanaram com kilapanda, zouk e funk, com cumbia a rodar e electrónica a ribombar a cadência orgânica do movimento. Lá fora, a paisagem rural portuguesa, lá dentro, uma banda chamada Throes + The Shine a criar o seu Enza, que significa “mundo” no quimbundo angolano, que é o quarto álbum da banda que nasceu no início da década a anunciar algo inaudito: riffs cortantes de rock ruidoso unidos à ginga feroz do kuduro, ou seja, Rockuduro, como inscrito no álbum de estreia, em 2012.

