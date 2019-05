R Kelly terá de responder a 11 novas acusações de abuso sexual

O caso agrava-se para R Kelly. Às dez acusações de abuso sexual agravado que o levaram em Fevereiro a tribunal, do qual saiu em liberdade após pagamento de uma fiança de um milhões de dólares (cerca de 897 mil euros), juntam-se agora 11 novas acusações, noticiou esta quinta-feira a imprensa norte-americana. A gravidade destas acusações, entre as quais se incluem três de abuso sexual agravado sobre uma vítima com idade compreendida entre os 13 e 16 anos, pode conduzir a uma sentença de 30 anos de prisão. R Kelly, 52 anos, terá de se apresentar em tribunal no dia 6 de Junho para enfrentar as novas acusações.

De acordo com documentos judiciais a que o Chicago Sun-Times teve acesso, os abusos terão ocorrido em 2010, não sendo claro se representam uma nova acusação ou o reforço de uma das dez pelas quais o músico respondeu em Fevereiro. Steve Greenberg, advogado de R Kelly, diz que o seu cliente não está perante uma nova acusação. “[Kelly] NÃO [sic] foi acusado num novo processo”, escreveu no Twitter. “A mesma alegada vítima e o mesmo período (há uma década). Não muda nada”.

O processo pelo qual R Kelly respondeu no início deste ano envolve acusações de abuso sexual interpostas por quatro mulheres, três delas menores na altura dos alegados crimes, e que podem resultar numa sentença máxima de sete anos de prisão. Algumas das novas acusações agravam o cenário para Kelly – a moldura penal prevista para estes crimes, de acordo com a lei do estado do Illinois, pode chegar aos 30 anos.

A alegada vítima destas novas acusações surge referenciada através das iniciais J.P., as mesmas que identificavam uma das quatro mulheres responsáveis pelas acusações iniciais. De acordo com esse processo, J.P. teria conhecido R Kelly quando lhe pediu um autógrafo à saída de uma sessão do julgamento que aquele enfrentou em 2008, acusado de pornografia infantil. Ao longo do ano seguinte e até ao início de 2010 R Kelly terá abusado sexualmente de J.P., então com 16 anos, em “múltiplas” ocasiões, na sua mansão.

As suspeitas sobre o comportamento de R Kelly são antigas, recuando ao início da década passada, quando o cantor começou a ser acusado de abusos sexuais e de sexo com menores. Surviving R Kelly, documentário estreado em Janeiro, deu voz a várias das suas alegadas vítimas. O cantor negou todas as acusações de que é alvo, quer quando da estreia do documentário, quer perante o tribunal de Chicago, em Fevereiro, respondendo perante as primeiras acusações formais.