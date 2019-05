“O Museu Nacional de Arte Antiga, com a sua equipa, provou tudo e mais alguma coisa”

Este é o último dia útil de António Filipe Pimentel como director do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), cargo que ocupou nos últimos nove anos e três meses. As contas — esta e outras — é ele que as faz, sentado à mesa de reuniões do seu gabinete no sótão do edifício que o museu ocupa na Rua das Janelas Verdes, onde chegou a convite de uma ministra da Cultura socialista, Gabriela Canavilhas, e de onde agora sai publicamente em desacordo com outra, Graça Fonseca.

