MC Carol é o Brasil que deu certo

Carolina de Oliveira Lourenço já viveu sozinha num barraco sem porta nem janelas, já foi vítima de tentativa de feminicídio, já esteve com um pé na política, já sabe que é impossível superar o assassínio da sua amiga Marielle Franco. MC Carol tem muito para contar e para cantar. Nome de relevo do funk carioca, estreia-se em Portugal neste fim-de-semana com concertos no Serralves em Festa e na ZDB.