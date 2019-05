Com amor, Nick.

Nos últimos três anos, depois da morte do filho, percebeu-se pelos concertos que Nick Cave procurava cada vez mais a interacção com o público. Mas na nova digressão vai mais longe, propondo um espectáculo construído em conjunto com a assistência, onde ele é o centro. É comovente, é divertido, é único. “Sim, estou diferente. Estou mais em conexão comigo e com os outros”, disse ele em Amesterdão.