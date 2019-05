As eleições são o momento em que o Presidente, o governo, alguns políticos eleitos e muitos não eleitos se mostram descontentes com o povo. Não com o povo todo, mas com a maioria — o povo abstencionista. A “electoralização” do povo é uma tarefa política árdua, requer suor e talento, mas fracos são muitas vezes os resultados.

