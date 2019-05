Moby cancela tournée do livro depois de desmentido de Natalie Portman

O músico e compositor norte-americano Moby cancelou a tournée do livro onde escreveu que tivera um relacionamento com a actriz Natalie Portman e de esta o ter desmentido. Uma mensagem em seu site dizia que Moby estava a cancelar “todas as próximas aparições públicas no futuro previsível”. O texto foi publicado três dias antes de iniciar a tournée britânica para promover o seu livro de memórias Then It Fell Apart.

O criador de música electrónica está envolto numa polémica com Portman depois de ter dito que namorara com a actriz, ao que esta respondeu à Harper's Bazaar que, na altura, acabara o liceu recentemente e de tudo o que se lembra é de um homem na casa dos 30 anos que agia com ela de forma estranha.

“Ele disse que eu tinha 20 anos, definitivamente não fui eu. Era adolescente, tinha acabado de fazer 18 anos. O facto de ele ter usado essa história para vender o livro dele foi muito perturbador para mim”, disse Portman, hoje com 37 anos.

Moby, de 53 anos, pediu desculpas, dizendo num post no Instagram no início desta semana: “Aceito que, dada a dinâmica de nossa diferença de quase 14 anos de idade, eu deveria ter agido com mais responsabilidade e respeito quando Natalie e eu nos conhecemos há quase 20 anos.”

Depois, voltou a publicar na mesma rede social informando que faria uma pausa “por um tempo”, acrescentando: “Mas antes quero pedir desculpa novamente, e dizer que tudo isto foi culpa minha.”

Representantes de Portman, que apoia o movimento Time's Up contra o assédio sexual, recusaram fazer comentários sobre este tema.