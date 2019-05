Kit Harington, o Jon Snow de Guerra dos Tronos está em tratamento

O actor de A Guerra dos Tronos, Kit Harington, está em tratamento após o final da série de televisão da HBO, na qual fazia um dos papéis principais, o de Jon Snow, anunciou o seu representante. “Kit decidiu utilizar este intervalo como uma oportunidade para passar algum tempo num retiro de bem-estar para trabalhar em algumas questões pessoais”, disse o representante.

Harington, de 32 anos, passou de um actor desconhecido para o estrelato mundial com a série que durou uma década a ser gravada e cujo papel que desempenhou foi uma das maiores surpresas da série.

O comunicado não dá detalhes sobre com que problemas é que está a lidar, mas a coluna “Page Six” do The New York Post avança que Harington foi duramente atingido pelo final do programa e está sendo tratado por stress, exaustão e abuso de álcool.

Acrescenta ainda que deu entrada numa clínica norte-americana várias semanas antes do fim da série – o final teve um recorde de 19,3 milhões de telespectadores só nos Estados Unidos.

Harington, que se casou com sua colega de A Guerra dos Tronos, Rose Leslie, em 2018, disse à Variety no início deste ano que tinha dificuldade em lidar com a fama e atenção que a série trouxe sobre si, apelidando-a de “aterrorizante”.

“Senti que tinha de sentir que era a pessoa mais feliz do mundo, quando, na verdade, me sentia muito vulnerável. Eu tive uma altura mais instável na minha vida, como acho que acontece com muitas pessoas”, declarou à revista em Março.