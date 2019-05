Quer morar na casa de Tony Soprano? Arranje três milhões de euros

A casa de Tony Soprano, pai de dois filhos e patriarca de uma família mafiosa de Nova Jérsia, chegou ao mercado imobiliário norte-americano 20 anos depois do lançamento de uma das séries de televisão mais aclamadas de sempre.

Segundo o The New York Times, a casa onde se filmaram cerca de 30 a 50 cenas da série (incluindo do episódio piloto) e que se situa no estado americano de Nova Jérsia, está agora à venda por 3,4 milhões de dólares (cerca de 3,1 milhões de euros). O valor de mercado é de apenas cerca 1,63 milhões de dólares (1,4 milhões de euros), mas os proprietários acreditam que a notoriedade do imóvel, que até já se tornou um local não oficial de visita para os fãs da série, possa fazer disparar o preço da casa.

A propriedade com quatro quartos e quatro casas-de-banho até tem uma página do Facebook com dezenas de gostos e mais de 1000 experiências de utilizadores que a visitaram.

A 10 de Janeiro de 1999, a rede HBO, em actividade desde o início dos anos 1970 mas então ainda a dar os primeiros passos no terreno das séries dramáticas, estreou Os Sopranos. O sucesso da série não terminou com o seu fim, em 2007, e levou o canal a aventurar-se noutras produções de grande impacto como Westworld ou A Guerra dos Tronos.