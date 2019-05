Porque não há mais mulheres nos cargos de topo do ensino superior?

Na próxima segunda-feira é lançada uma carta de princípios para a igualdade no ensino superior, onde se defende a necessidade de mais mulheres chegarem aos lugares de chefia no sector. Este episódio do P24 ouviu o jornalista Samuel Silva e a investigadora do ISCTE-IUL Lígia Amâncio.

