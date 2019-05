Junho começa com níveis muito elevados de pólenes no continente

Os pólenes vão estar em níveis muito elevados em todo o continente nos primeiros dias de Junho, alertou esta quinta-feira a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

Num boletim com a previsão para o período de 31 de Maio a 6 de Junho, a SPAIC apenas coloca o Funchal com pólenes em níveis baixos e Ponta Delgada com pólenes em níveis moderados.

No continente, de Vila Real, em Trás-os-Montes, a Portimão, no Algarve, os pólenes estarão a níveis muito elevados, quer devido às árvores quer devido às ervas.

Em todo o continente predominam pólenes das oliveiras e carvalhos, e castanheiros também na zona de Vila Real.

Esperada igualmente grande concentração de pólenes das ervas gramíneas, parietária, tanchagem e azeda.

Os pólenes podem provocar reacções alérgicas. A alergia ao pólen causa reacções do aparelho respiratório (asma e rinite alérgica), dos olhos (conjuntivite alérgica) ou da pele (urticária e eczema).

As alergias são respostas exacerbadas do organismo a partículas ou substâncias que se encontram quer em casa, quer no exterior, ou nos alimentos. Factores genéticos, estilo de vida e consumo excessivo de medicamentos podem aumentar a probabilidade de alergias.

Os especialistas recomendam alguns cuidados a ter em épocas de concentração de pólenes elevados:

Em ambiente interior, ter o cuidados de manter as janelas fechadas durante o dia, optando por ventilar a casa mais para o final do dia; evitar carpetes e alcatifas; utilizar colchões com menos de um ano; utilizar lençóis de algodão e edredão sintético; lavar a roupa da cama e as cobertas plásticas com água a temperaturas superiores a 50ºC; remover do quarto peluches ou objectos que acumulem pó (livros, por exemplo); usar aspiradores com filtro de alta eficiência (HEPA); controlar a humidade relativa em valor inferior a 50%



Em ambiente exterior, deverá evitar ir para o campo durante os períodos de grande concentração de pólenes, em especial no período da manhã; usar óculos escuros; e viajar de carro com as janelas fechadas (motociclistas devem usar capacete integral).